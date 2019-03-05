المالية: 120 مليون جنيه إتاحة عاجلة لهيئة السكك الحديد لدعم الاشتراكات

كتب- مصطفى عيد:



اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية، عددًا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 10.2 مليار جنيه عن شهري يناير وفبراير، منها 119.7 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهري ديسمبر ويناير الماضيين.

كما تشمل الإتاحات أيضًا مبلغ 31.2 مليون جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا على خطوط مترو الأنفاق عن شهر ديسمبر ويناير، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وتضمنت الإتاحات مبلغ 8 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهري يناير وفبراير.

وكانت الوزارة أصدرت ضمانات بمبلغ 197.2 مليون دولار للهيئة لشراء 715 ألف طن قمح مستورد، بحسب البيان.

وشملت الإتاحات أيضا مبلغ 440 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن شهري يناير وفبراير، كما تمت إتاحة مبلغ 210 مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة عن شهري يناير وفبراير.

كما تضمنت الإتاحات مبلغ 537.7 مليون جنيه لوزارة الصحة منها 293 مليون جنيه تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بضم طلاب الجامعات والمدارس لحملة "100 مليون صحة" للقضاء على فيرس "سي"، والكشف عن الأمراض غير السارية، ليصبح جملة ما تم تدبيره لتلك الحملة منذ أول أغسطس الماضي وحتي الآن 1.088 مليار جنيه.

وأتاحت وزارة المالية أيضا 244.7 مليون جنيه للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقحات بوسيلة الاتفاق المباشر لمواجهة تكاليف توريد اللقاح السحائي (الثنائي - الرباعي).

كما تمت إتاحة 122مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي عن شهري يناير وفبراير كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والأطفال دون السن المدرسي، بالإضافة إلى إتاحة مبلغ 197مليون جنيه للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهري يناير وفبراير 2019.

وتضمنت الإتاحات أيضا مبلغ 125مليون جنيه للدعم المستحق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن شهري يناير وفبراير، لتتولى الشركة القابضة توزيعها على الشركات التابعة لها.

وشملت الإتاحات 5.2 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهري يناير وفبراير، ومبلغ 283.8 مليون جنيه لوزارة البترول لسداد مستحقات عن الأعمال المنفذة بالفعل عن شهري يوليو وأغسطس 2018 لنحو 124.4 ألف عميل منزلي للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البوتاجاز.

وتضمنت الإتاحات مبلغ 104.5 مليون جنيه لوزارة التضامن الاجتماعي منها 32 مليون جنيه لصالح صندوق إغاثة شمال سيناء، و50 مليون جنيه للصرف على حملة تنظيم الأسرة، و22.5 مليون جنيه لتنفيذ المشروع القومي لحماية كيان الأسرة "مودة".

كما تمت إتاحة مبلغ 85.9 مليون جنيه للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لسداد مستحقات الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة "إيكارو".