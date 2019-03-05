الرقابة المالية توافق لـ"سي آي كابيتال" على تأسيس شركة تمويل عقاري

كتبت– شيماء حفظي:

قالت شركة سي آي كابيتال القابضة، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت لها على إنشاء شركة تمويل عقاري.

وأضافت سي أي كابيتال، أن لجنة تأسيس وترخيص الشركات بالهيئة، وافقت من حيث المبدأ على إنشاء شركة سي آي للتمويل العقاري، على أن تتم إجراءات التأسيس من خلال الهيئة خلال فترة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ موافقة الهيئة.

وقلت سي آي كابيتال، إن مجلس الإدارة وافق في ديسمبر الماضي، من حيث المبدأ على خطة التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية وفقًا للخطة المستقبلية للشركة.

وتعمل سي آي كابيتال القابضة، في قطاع الخدمات المالية المتنوعة مع التركيز على الاستثمار المصرفي والوساطة المالية، وتم إدراجها في البورصة في أبريل الماضي.