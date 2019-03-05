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    ندوة لتوعية السيدات بالكشف المبكر عن أورام الثدي في دمياط

    11:40 ص الثلاثاء 05 مارس 2019
    ندوة لتوعية السيدات بالكشف المبكر عن أورام الثدي في دمياط

    ارشيفيه

    دمياط - محمد إبراهيم:

    نظمت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة دمياط، ندوة توعوية للسيدات العاملات بالوحدة المحلية لمدينة ميت أبوغالب تناولت أهمية الكشف المبكر عن أورام الثدي والذى يعد أكثر الأورام شيوعا بين النساء وتبلغ نسبة الشفاء منه 98% عند اكتشافه بمراحله الأولى فضلاً عن طرق الفحص الذاتي والتي من الممكن أن تجريها أي سيدة حال ملاحظة أي تغيير يطرأ عليها، وكذلك الإشارة إلى بعض الإرشادات العامة للوقاية.

    وحث المشاركون في الندوة السيدات على التوجه إلى وحدة فحص الثدي بمستشفى دمياط التخصصي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بالمجان، والتي تستقبل السيدات أيام "السبت، والاثنين، والأربعاء" من كل أسبوع لاجراء الفحص الطبى اللازم فضلا عن تنفيذ إجراءات الدخول لمعهد الأورام وتلقى العلاج على نفقة الدولة لمن تثبت إصابتها.

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