الشرقية للدخان: 600 ألف دولار سنويًا قيمة عقد تصدير معسل لـ 3 دول عربية

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" اليوم الثلاثاء إن عقدها مع شركة الوحدانية للتجارة العامة بالإمارات لتصدير صنف معسل "ماتوسيان" في 3 دول يبلغ 600 ألف دولار سنويًا.

وأعلنت الشركة أمس أنها وقعت عقدًا مع الشركة الإماراتية لتصدير صنف من المعسل لثلاث دول عربية هي البحرين والإمارات وسلطنة عمان.

وبحسب بيان للشركة اليوم فإن العقد مدته 3 سنوات بواقع 200 طن معسل سنويًا بقيمة إجمالية 600 ألف دولار سنويًا مع زيادة سنوية قدرها 10%.

وتوقعت الشركة أن تسهم هذه الاتفاقات في زيادة معدلات التصدير الخاصة بالشركة بصورة فعالة، بحسب بيان لها أمس.

وكان هاني أمان، العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، قال لمصرواي في نوفمبر الماضي إن الشركة تستهدف زيادة صادراتها خلال الفترة المقبلة إلى 100 دولة.

والشرقية للدخان، هي إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وكان مقررًا طرح حصة إضافية منها في البورصة خلال الشهر الجاري، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لكن الحكومة قررت تأجيل تنفيذ هذا الطرح، دون إعلان موعد جديد.

وتحتكر شركة الشرقية للدخان، صناعة السجائر والتبغ في مصر.

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