شركة ثروة للبترول تخطط لحفر 11 بئرًا خلال العام الجاري

كتب- مصطفى عيد:

تخطط شركة ثروة للبترول الحكومية لحفر 11 بئرًا خلال العام الجاري منها 6 استكشافية و5 تنموية.

وقال بيان لوزارة البترول اليوم الثلاثاء إن الشركة لديها خطة عمل طموحة خلال العام الحالي، حيث تستهدف وصول إنتاج الشركة إلى 7250 برميل يومياً وذلك بحفر 11 بئرًا منها 6 استكشافية و5 تنموية .

وبحسب البيان حضر طارق الملا، وزير البترول، الجمعية العامة لشركة ثروة للبترول لاعتماد نتائج أعمالها خلال العام الماضي.

وقال الملا في البيان إن شركة ثروة هي أول شركة مصرية استثمارية متخصصة فى مجالات البحث وإنتاج البترول والغاز الطبيعي.

وطالب الملا باستغلالكافة التسهيلات البترولية والبنية الأساسية المتاحة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في كل منطقة من مناطق عمل الشركة خاصة.

واستعرض الجيولوجي سليم السروجي، رئيس الشركة نتائج أعمالها خلال العام الماضي وقال إن الشركة استطاعت تحقيق نجاح ملحوظ في تكثيف أنشطة الحفر الاستكشافي والتنموي بمناطق الامتياز التابعة للشركة ووصولها إلى معدلات غير مسبوقة فى تاريخ عملها.

وقال السروجي إن الشركة حفرت 15 بئراً (8 آبار استكشافية و7 أبار تنموية) مما ساهم في تحقيق إضافة للاحتياطيات البترولية وصلت إلى 2.3 مليون برميل ووصول معدلات الإنتاج إلى حوالي 6 ىلاف برميل يومياً.

وأضاف أن الشركة نجحت في تحقيق 624.8 ألف ساعة عمل مجمعة دون وقت مفقود أو إصابات أو وفيات بالإضافة إلى تنفيذ الربط الشبكي لبيانات أداء السلامة والصحة المهنية بالشركة مع قاعدة بيانات هيئة البترول لقياس معايير الأداء الأمن شهرياً.