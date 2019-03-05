البورصة تصعد مع بدابة تعاملات اليوم
10:24 ص الثلاثاء 05 مارس 2019
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.02% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 14818 نقطة.
وصعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.15%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.13%.
وارتفع أيضا مؤشر EGX30 CAPPED محدد الأوزان مع بداية التعاملات بنسبة 0.03%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.3% إلى مستوى 14815 نقطة، بنهاية تعاملات أمس.
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