البورصة تصعد مع بدابة تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.02% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 14818 نقطة.

وصعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.15%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.13%.

وارتفع أيضا مؤشر EGX30 CAPPED محدد الأوزان مع بداية التعاملات بنسبة 0.03%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.3% إلى مستوى 14815 نقطة، بنهاية تعاملات أمس.