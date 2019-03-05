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البورصة تصعد مع بدابة تعاملات اليوم

10:24 ص الثلاثاء 05 مارس 2019
البورصة تصعد مع بدابة تعاملات اليوم

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.02% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 14818 نقطة.

وصعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.15%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.13%.

وارتفع أيضا مؤشر EGX30 CAPPED محدد الأوزان مع بداية التعاملات بنسبة 0.03%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.3% إلى مستوى 14815 نقطة، بنهاية تعاملات أمس.

البورصة مؤشر EGX30 البنك المركزي

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