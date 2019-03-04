وفد من بنك التنمية الأفريقي يصل القاهرة لبحث التعاون مع مصر

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأفريقي للتنمية، في بيان اليوم الاثنين، إن وفدا من مجموعة البنك برئاسة خالد شريف، نائب رئيس البنك للتنمية الإقليمية والتكامل وتسليم الأعمال، وصل إلى القاهرة للمشاركة في بعثة حوار لمدة أربعة أيام مع الحكومة المصرية تبدأ اليوم.

وأضاف البنك أن لاجتماعات التي تعقد في الفترة من 4 إلى 7 مارس 2019 في القاهرة ، ستعزز دعم البنك لمصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي، الذي تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي الذي يضم 55 عضواً في آخر قمة عقدت للاتحاد في وقت سابق من هذا العام.

وأشار إلى أن بعثة الحوار تأتي في أعقاب اجتماع عقد في فبراير بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس بنك التنمية الأفريقي، أكينوومي أديسينا، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث طُلب من خالد شريف، الذي حضر الاجتماع، مواصلة الحوار في مصر.

وذكر البنك أن الهدف الرئيسي من اجتماعات هذا الأسبوع هو إظهار دعم البنك لجدول أعمال مصر تحت رئاسته للاتحاد الأفريقي، ولا سيما فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة القارية والتكامل الإقليمي.

وتناقش البعثة تعميق دعم البنك للأولويات الوطنية لمصر من أجل استمرار النمو والعمالة في قطاعي الطاقة والصرف الصحي، فضلا عن التعليم العالي، وفقا للبيان.

وأوضح البنك أن أن جدول أعمال البعثة يتضمن مناقشات حول إنشاء صندوق ضمان للاستثمار لتعزيز الاستثمار المصري في أفريقيا جنوب الصحراء، كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى أفريقيا 2018 في شرم الشيخ.

كما يتضمن جدول أعمال البعثة الترويج لمنتدى الاستثمار الأفريقي الثاني، المقرر عقده في نوفمبر 2019 في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، لضمان استغلال الشركات المصرية هذه الفرصة لتعبئة رأس المال الخاص لمصر والقارة بأكملها.

وقال بنك التنمية الأفريقي، في بيانه إن مصر تعد ثاني أكبر مساهم إقليمي في البنك، وثالث عميل من حيث الموافقات التاريخية التراكمية، مما يجعله شريكًا قويًا للبنك.

وأضاف البنك أنه قام بتمويل أكثر من 125 مشروعًا بقيمة 6.5 مليار دولار في تمويل عملياته في مصر منذ عام 1974 وحتى الآن، في مجالات تطوير البنية التحتية (النقل والطاقة وإمدادات المياه والصرف الصحي)، والزراعة، والاتصالات، والمالية، والصناعة، والقطاعات الاجتماعية، وكذلك الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، وبناء القدرات.

وأوضح أن محفظة مصر لدى البنك حاليا تبلغ 30 عملية بقيمة 2.9 مليار دولار.

ووفقاً لأحدث تقرير موجز عن النتائج التي توصل إليها بنك التنمية الأفريقي، استعادت مصر مكانتها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، مشيرا إلى أن الخدمات شكلت نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي، والصناعة 34%، والزراعة 12%.