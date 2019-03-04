رئيس "التنظيم والإدارة": الاستثمار في البشر ميزة تنافسية لمصر

القاهرة- مصراوي:

قال صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الاستثمار في البشر هو الميزة التنافسية للدولة المصرية حيث تحتل المركز رقم 14 على مستوى العالم من حيث عدد السكان، ورقم 29 من حيث مساحة الدولة.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية من قمة "فينجر برينت 2019" والتى تنظمها مؤسسة تروس مصر للتنمية اليوم وتستمر فاعلياتها لمدة يومين، بحسب بيان للجهاز اليوم الاثنين.

واستعرض الشيخ، خلال الجلسة، منظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات والتي ابتكرها الجهاز، انطلاقا من الدور المنوط به في تطوير مستوى الخدمة المدنية، والارتفاع بمستوى الكفاية القيادية والإدارية وكفاءة الاداء.

وشرح رئيس الجهاز خطوات إعداد وتنفيذ المنظومة، حيث قام الجهاز بإعداد النظام الالكتروني الخاص بمنظومة تقييم القدرات والمسابقات المركزية، وهو نظام مميكن يعمل بدون أي تدخل بشري.

ووفر الجهاز البنية التكنولوجية اللازمة للبدء في تطبيق المنظومة من خلال توفير قاعات مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي والطابعات الحرارية ومولدات الطاقة لضمان سير الاختبارات بسلاسة، وإعداد غرفة عمليات مجهزة وذلك لتفادي كافة المشكلات التي قد تحدث أثناء الاختبارات، وفقا للبيان.