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انخفاض جديد لأسعار الدولار أمام الجنيه في 8 بنوك مع نهاية التعاملات

05:38 م الإثنين 04 مارس 2019
انخفاض جديد لأسعار الدولار أمام الجنيه في 8 بنوك مع نهاية التعاملات

الدولار

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 8 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك مصر، والأهلي، والقاهرة إلى 17.45 جنيه للشراء، و17.55 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنكي التجاري الدولي، والعربي الأفريقي إلى 17.46 جنيه للشراء، و17.56 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 17.47 جنيه للشراء، و17.57 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 17.47 جنيه للشراء، و17.57 جنيه للبيع.

وانخفض سعر شراء الدولار 3 قروش في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 17.49 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 17.59 جنيه.

بينما استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 17.47 جنيه للشراء، و17.57 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي التعمير والإسكان، والبركة عند 17.49 جنيه للشراء و17.59 جنيه للبيع.

وكانت أسعار الدولار في كثير من البنوك شهدت استقرارا في الأيام الأخيرة وذلك بعد انخفاضها في إطار تحرك أكبر لأسعار الصرف منذ الأسبوع الأخير من يناير عن الفترة السابقة لها.

الدولار أسعار الدولار بنك مصر البنك الاهلي

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