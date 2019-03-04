قطاع الأعمال توضح سبب الطرح الخاص للشرقية للدخان بدون إعلان مسبق

كتبت- شيماء حفظي:

أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام بيانا لتوضيح ما أثير بشأن الأسلوب الذي طرحت به الوزارة أسهم شركة الشرقية للدخان في البورصة خلال الأيام الأخيرة، في أول طرح لبرنامج الطروحات الحكومية بنسبة 4.5% من أسهم الشركة.

وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أعلنت مساء الخميس الماضي، في خطوة مفاجئة، طرح 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان، في البورصة كبداية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وانتقد عدد من المحللين والمستثمرين تنفيذ طرح الشرقية للدخان، ووصفوا عملية تنفيذ الطرح بالسرية، حيث تم الإعلان عنها بعد تنفيذ عملية الطرح الخاص.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام الجمعة الماضي، تغطية الطرح الخاص لبيع 4.275% من أسهم الشركة 1.8 مرة بسعر 17 جنيهًا للسهم الواحد، بينما حصصت للطرح العام نسبة 0.225% من أسهم رأسمال الشركة بما يعادل 5% من الأسهم المطروحة للبيع.

وبدأت شركة الشرقية للدخان، أمس الأحد، في تلقي أوامر الطرح العام لبيع حصة من أسهمها في البورصة وهو ما يستمر حتى نهاية جلسة غدٍ الثلاثاء.

وقالت وزارة قطاع الأعمال في بيانها اليوم، إنه "ردا على بعض التعليقات على صفحات الفيسبوك لغير المتخصصين بخصوص أسلوب طرح أسهم شركة الشرقية للدخان تود وزارة قطاع الأعمال العام توضيح التالي:

1- أن السهم مقيد ومتداول بقوة في البورصة المصرية منذ سنوات طويلة، وتبلغ حصة القطاع الخاص قبل الطرح 45%، وتستحوذ المؤسسات على النصيب الأكبر منها، وبالتالي من الطبيعي أن يتم طرح أغلب الـ 4.5% في طرح خاص عليها.

2- تبلغ عدد الأسهم المصدرة للشركة 2 مليار و250 مليون سهم، في حين أن الطرح يخص 100 مليون و250 ألف سهم فقط (وهي نسبة الـ 4.5% من رأسمال الشركة فقط).

3- على الرغم من طرح السهم، في الطرح الخاص على مديري استثمار الصناديق والمؤسسات المصرية، إلا أن الطلب الأكبر وبمراحل جاء من المؤسسات الأجنبية والعربية بنسبة 94%، وذلك له أثر إيجابي نظراً لأنه يضيف لحصيلة مصر من العملة الأجنبية.

4- العرف في مجال بنوك الاستثمار أن يتم الطرح الخاص لأسهم متداولة في البورصة بدون إعلان مسبق خلال أيام أو ساعات التداول، حيث لا يجب التأثير على سعر السهم قبل الطرح. وقد تم فتح باب تلقي الأوامر من قبل المستثمرين لشريحة الطرح الخاص بعد إغلاق جلسة التداول بالبورصة يوم الخميس.

5- السهم تم تجزئته مرتين خلال العام الماضي، حيث أن عدد الأسهم في بداية عام 2018 بلغ 100 مليون سهم فقط، وبعد التجزئة بلغ 2 مليار و250 مليون سهم، ذلك بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية للسهم خلال العام الماضي بقيمة 2.33 جنيه للسهم الواحد (بناءً على عدد الأسهم الحالية).

6- السعر الذي تم تنفيذ الطرح الخاص عليه مناسب جدا لظروف السوق ويعكس تفاؤلا من المتخصصين من المؤسسات الأجنبية في مستقبل الشركة، وكذلك الاقتصاد المصري.

7- الفرصة كانت متاحة طول الوقت للمستثمرين الأفراد لشراء السهم من البورصة، كما أن الطرح العام يعطي فرصة أخرى للشراء.

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