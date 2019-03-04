مصرفيون: البنوك لم تتلق قرار حظر تداول النقود "المكتوب عليها" حتى الآن

كتبت- منال المصري:

قالت أربعة مصادر مصرفية، في بنوك عامة وخاصة، إن البنوك لم تتلق أي تعليمات من المركزي، حتى الآن، بخصوص منع تداول العملات الورقية المدون عليها أي عبارات نصية.

وكان التليفزيون المصري، أذاع في وقت سابق اليوم الاثنين، بيانا من البنك المركزي، بخصوص منع تداول أي عملات ورقية مدون عليها عبارات نصية.

كما أن قناة إكسترا نيوز الإخبارية، أذاعت البيان الذي يمنع تداول العملات الورقية المدون عليها عبارات نصية أو علامات خاصة أو أختامًا لشخصيات وشعارات كتابية أو رسومات.

وقال أحد المصادر المصرفية، إن هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق كان قد أرسل خطابًا للبنوك عقب رحيل الرئيس الأسبق محمد مرسي، يحظر قبول أي نقود ورقية تحمل عبارات "إخوانية تحرض على العنف".

وقال التليفزيون في شريط أخبار بثه على شاشة الفضائية المصرية، إن البنك المركزي يشدد على عدم قبول النقود المدون عليها عبارات نصية في أي تعاملات بنكية.

وبحسب التليفزيون فإن البنك ينبه المواطنين بعدم الاعتراف بأي عملات مدون عليها أي عبارات نصية.

ولم يتسن لمصراوي الحصول على تأكيد من البنك المركزي حول هذا القرار.