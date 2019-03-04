جوجل: استخدام المصريين ليوتيوب وGoogle يزيد بشكل كبير في رمضان

كتب- عبدالقادر رمضان:

أظهرت دراسة حديثة أعدتها شركة جوجل، أن استخدام المصريين لمحرك البحث Google ومنصة الفيديوهات "يوتيوب" يرتفع كبير خلال شهر رمضان.

وقالت سلمى محمد، مسؤول تسويق الإعلانات في جوجل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في جلسة نقاشية مع مجموعة من الصحفيين، اليوم الاثنين، إن مشاهدة المصريين ليوتيوب تزداد بنسبة 40% في شهر رمضان، وأن طريقة المشاهدة تختلف في الشهر الفضيل، حيث أن أكثر من 50% من مستخدمي المنصة يفضلون مشاهدة الفيديوهات مع أصدقائهم وعائلاتهم.

وبحسب دراسة أعدتها جوجل عن رحلة المستخدمين الرقمية في مصر خلال شهر رمضان، فإن اهتمامات الناس تركز في البحث على جوجل ويوتيوب خلال رمضان، على الطعام، ومشاهدة المسلسلات، والمباريات، والبحث عن وجهات السفر المختلفة.

وقالت سلمى، إن البحث عن كلمات متعلقة بالطهي على جوجل يرتفع بنسبة 40% في رمضان مقارنة مع الشهر الذي يسبقه، وأن مشاهدة الفديويهات المتعلقة بالطهي على يوتيوب تزيد بأكثر من 70%.

وكذلك الحال بالنسبة للمسلسلات التي يزيد مشاهدتها خلال رمضان وحتى بعد انتهائه بأسبوعين، كما تزيد مشاهدة فيديوهات الأغاني (مسلسلات أو إعلانات) بنسبة 40%.

وقالت سلمى إن استخدام محرك البحث جوجل لمعرفة جدول مواعيد المسلسلات والبرامج في رمضان يزيد بمعدل 70% مقارنة بالشهر السابق على رمضان.

وأشارت إلى أن الدراسة التي أعدتها جوجل، أظهرت أن المصريين يفضلون مشاهدة أغاني الإعلانات على يوتيوب، في ظاهرة فريدة عن باقي الشعوب.

وتأتي جلسة جوجل مع الصحفيين ضمن جلسات تعدها جوجل مع الشركات والمهتمين بالتسويق الإلكتروني، لنشر ثقافة الإعلانات الرقمية.

وقالت سلمي، إن تواجد الشركات المصرية على الإنترنت ضعيف للغاية، رغم أهميته، حيث أن أقل من 10% من الشركات لديها حضور على الإنترنت.

"أي شخص يريد شراء سلع أو الحصول على خدمة يبحث أولا على الإنترنت وبالتالي فإن تواجد الشركات على الإنترنت لعرض منتجاتهم وخدماتهم أصبح ضرورة .. ومن هنا نقوم في جوجل بمحاولة نشر هذه الثقافة وجذب الشركات للتواجد على الإنترنت بما يخدم مستخدم جوجل"، بحسب ما قالته سلمى.

وأضافت سلمى أن "كثير من الشركات تفوت فرصة التواصل مع مستهلكيها أثناء رمضان، إحدى أهم اللحظات خلال السنة، بسبب عدم تواجدها بشكل كاف على الإنترنت".

وقالت إن جوجل توفر أداة مجانية تسمخ لأصحاب الشركات بتسجيل بياناتهم الأساسية وعرض منتجاتهم وأماكن تواجدهم تعرف باسم "Google My Business".