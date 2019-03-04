"ثروة كابيتال" تحصل على ترخيص من الرقابة المالية لمزاولة نشاط التأمين

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إنها حصلت على ترخيص بمزاولة نشاط التأمين من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضافت الشركة أنها ستمارس نشاط التأمين من خلال شركتي ثروة للتأمين لممارسة نشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، وثروة لتأمينات الحياة لممارسة نشاط تأمين الأشخاص والتأمين الصحي وعمليات تكوين الأموال.

وتأسست ثروة كابيتال في عام 2001، وهي حاليا إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات التمويل للأفراد في مصر. وتقدم الشركة حلولا تمويلية للمستهلكين.

وطرحت الشركة حصة من أسهمها للتداول في البورصة المصرية في أكتوبر الماصي.