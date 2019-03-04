وزيرة الاستثمار تطلق مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان

كتب- مصطفى عيد:

أطلقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الاثنين، مشروع "تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان"، بمنحة 540 مليون جنيه من الاتحاد الأوروبي، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الاثنين.

وحضر إطلاق الاستراتيجية إيڤان سوركوش رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وألكسندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، وعمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، والدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع السكان وتنظيم الاسرة بوزارة الصحة.

وتهدف الاستراتيجية إلى توفير وسائل تنظيم الأسرة، وزيادة إمكانية الحصول عليها، وتثقيف الشباب والفتيات في سن الإنجاب بشأن تنظيم الأسرة، وزيادة الوعي العام بمزايا الأسر صغيرة الحجم، وتدعيم القدرات المؤسسية لمتابعة وتنسيق تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، وإعداد وتطبيق خطة قومية لتنظيم الأسرة محسوبة التكاليف.

وقالت وزارة الاستثمار إن التطبيق العملي للاستراتيجية سيؤدي إلى تعزيز قدرات مقدمي الخدمات الطبية والدوائية، وإدماج خدمات تنظيم الأسرة في خدمات صحة الأم وحديثي الولادة والشباب المتزوجين التي تقدمها الدولة، والتي يكثر استخدامها في مختلف أنحاء البلاد من خلال وحدات الرعاية الصحية الأولية، وضمان وصول منتظم للإمدادات من وسائل تنظيم الأسرة إلى هذه الوحدات.

كما سيتم توسيع نطاق خدمات وإمدادات تنظيم الأسرة لتشمل نوادي صحة المرأة، والنساء محدودي الحركة "بسبب الأعراف الاجتماعية"، بالإضافة إلى وضع نظام لاعتماد وتقييم عيادات تنظيم الأسرة القائمة التابعة لوزارة الصحة والسكان، وفقا للوزارة.

وذكرت الوزارة أنه سيتم وضع منهج تعليمي شامل يتناول القضية السكانية وإدماجه في النظام التعليمي، واستخدام التعليم بالترفيه داخل المدارس وخارجها، وإقامة حملة إعلامية شاملة من أجل توعية الجمهور بشأن قضايا السكان وتنظيم الأسرة والترويج لمفهوم الأسرة الصغيرة.

وتشمل الاستراتيجية أيضا ربط قواعد بيانات الزواج وسجلات المواليد وغيرها من قواعد البيانات ذات الصلة مع نقاط تقديم خدمات تنظيم الأسرة من أجل تزويد حديثي الزواج وحديثي الإنجاب بمعلومات عن تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى توعية القيادات الدينية والمجتمعية بقضايا السكان وتنظيم الأسرة.

ووفقًا للاستراتيجية سيتم إنشاء مجموعة عمل وطنية رفيعة المستوى مشتركة بين الوزارات المعنية بالقضايا السكانية، ومجموعات عمل على مستوى المحافظات، وتفعيل نظام المتابعة وإعداد التقارير بشأن الاستراتيجية القومية للسكان الذي يتولى إدارته المجلس القومي للسكان.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن استراتيجية مصر القومية للسكان غير مسبوقة من حيث نطاقها وأهميتها على المستوى الوطني، وتمت صياغتها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأضافت أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي لتسهيل التطبيق العملي للاستراتيجية، لفائدة المواطنين المصريين في سن الإنجاب، الذين سيكون لديهم المزيد من الخيارات لاتخاذ قرار بشأن حجم أسرتهم.

وذكرت الوزيرة، أن هناك تنسيقا مع هالة زايد وزيرة الصحة، لتنفيذ هذه الاستراتيجية نظرا لأهميتها في النمو والاستثمارات في البنية الأساسية، والاستثمار في العنصر البشري وصحة الأم والطفل، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق النمو المستدام الذي يشمل الجميع.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن الاتحاد يشارك الحكومة المصرية والشركاء المحليين في تشجيع المواطنين وخاصة الشباب وزيادة وعيهم بفوائد الأسر الأصغر حجما وبفوائد تنظيم الأسرة مع الاحترام الكامل لحقوقهم الفردية وإرادتهم، موضحًا أنه فخور بأن الاتحاد الأوروبي يدعم استراتيجية مصر القومية للسكان من خلال دعم مالي وفني مهم.



وأضاف سوركوش: "الاتحاد الأوروبي يساهم بمنحة تقدر بـ 27 مليون يورو أي ما يوازي أكثر من نصف مليار جنيه لضمان تحسين وتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة في مصر، وينفذ هذا المشروع بالشراكة مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والصحة، والشباب، والتعليم، والتضامن، والمجلس القومي للسكان، والمحافظات".

وتابع: "تحقيق النمو السكاني المستدام يسهم في تحقيق آمال الشعب في حياة أفضل، وتوفير فرص متساوية للوصول للخدمات الأساسية".