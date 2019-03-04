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    التلفزيون المصري: المركزي يمنع تداول العملات المدون عليها عبارات نصية

    02:14 م الإثنين 04 مارس 2019
    التلفزيون المصري: المركزي يمنع تداول العملات المدون عليها عبارات نصية

    البنك المركزي

    القاهرة- مصراوي:

    نقل التلفزيون المصري عن البنك المركزي اليوم الاثنين قرارًا بمنع تداول أي عملات ورقية مدون عليها أي عبارات نصية.

    وقال التلفزيون في شريط أخبار بثه على شاشة الفضائية المصرية، إن البنك المركزي يشدد على عدم قبول النقود المدون عليها عبارات نصية في أي تعاملات بنكية.

    وبحسب التلفزيون فإن البنك ينبه المواطنين بعدم الاعتراف بأي عملات مدون عليها أي عبارات نصية.

    ولم يتسن لمصراوي الحصول على تأكيد من البنك المركزي حول هذا القرار.

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