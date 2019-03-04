التليفزيون المصري: المركزي يمنع تداول العملات المدون عليها عبارات نصية

القاهرة- مصراوي:

نقل التليفزيون المصري عن البنك المركزي اليوم الاثنين قرارًا بمنع تداول أي عملات ورقية مدون عليها أي عبارات نصية.

وقال التليفزيون في شريط أخبار بثه على شاشة الفضائية المصرية، إن البنك المركزي يشدد على عدم قبول النقود المدون عليها عبارات نصية في أي تعاملات بنكية.

وبحسب التليفزيون فإن البنك ينبه المواطنين بعدم الاعتراف بأي عملات مدون عليها أي عبارات نصية.

ولم يتسن لمصراوي الحصول على تأكيد من البنك المركزي حول هذا القرار.