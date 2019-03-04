  • عاجل:البنك المركزي يمنع تداول العملات المدون عليها عبارات نصية (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انتخابات الجزائر حادث محطة مصر تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019

    التليفزيون المصري: المركزي يمنع تداول العملات المدون عليها عبارات نصية

    02:14 م الإثنين 04 مارس 2019
    التليفزيون المصري: المركزي يمنع تداول العملات المدون عليها عبارات نصية

    البنك المركزي

    القاهرة- مصراوي:

    نقل التليفزيون المصري عن البنك المركزي اليوم الاثنين قرارًا بمنع تداول أي عملات ورقية مدون عليها أي عبارات نصية.

    وقال التليفزيون في شريط أخبار بثه على شاشة الفضائية المصرية، إن البنك المركزي يشدد على عدم قبول النقود المدون عليها عبارات نصية في أي تعاملات بنكية.

    وبحسب التليفزيون فإن البنك ينبه المواطنين بعدم الاعتراف بأي عملات مدون عليها أي عبارات نصية.

    ولم يتسن لمصراوي الحصول على تأكيد من البنك المركزي حول هذا القرار.

    البنك المركزي التلفزيون المصري العملات المدون عليها عبارات نصية عملات ورقية

    الخبر التالى:

    وزيرة التخطيط: ربع المصريين ينتمون للجهاز الإداري للدولة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان