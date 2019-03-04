وزير الاتصالات يفتتح مؤتمر وطن رقمي بمشاركة 80 شركة عالمية

في تقرير أطلق اليوم: 60% من النساء العاملات بمصر موظفات بالقطاع الرسمي

كتب- محمد علاء الدين:

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق نسبة نمو خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بلغ 16.4% بزيادة قدرها 2.4% عن الربع الأول من العام المالي الحالي.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر وطن رقمي تحت شعار "طريقك نحو التحول الرقمي "في حضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بمشاركة 80 شركة عالمية ومحلية تعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم الاثنين.

وأضاف طلعت أن قطاع الاتصالات يعد من أكثر القطاعات نموا، متوقعا أن يساهم قطاع الاتصالات في تكنولوجيا المعلومات بنحو 5% في الناتج القومي الإجمالي خلال عام 2020 بعد أن حقق 3.5% مساهمة خلال الفترة الماضية.

واستعرض طلعت التعاون مع وزارة الاستثمار في مشروع "فكرتك شركتك" والتي تقدم إليها حتى اليوم 600 طلب لتأسيس 600 شركة جديدة وتم فحصها وبدأت الوزارة اختيار 60 شركة للإنطلاق في المرحلة الأولى لاحتضان هذه الشركات الناشئة وتوفير التمويل اللازم لها.

وأوضح الوزير أن هناك 25 خدمة رقمية جديدة سيتم تقديمها للمواطنين بحيث تحتوي الخدمة الواحدة على اكثر من 5 خدمات فرعية وتصل إلى 20 خدمة وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي وتشمل خدمات وزارة الداخلية والأحوال المدنية والمحليات.

ويعد المعرض فرصة للأعضاء وكافة الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للقاء متخذي القرار بمختلف الهيئات الرئيسية في الدولة وقطاعات الأعمال، لعرض أحدث التوجهات العالمية والخبرات المحلية والمميزات التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.