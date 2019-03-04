تراجع طفيف بأرباح "عبور لاند" في 2018 رغم زيادة المبيعات

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، أن الشركة حققت تراجعا طفيفا في صافي الأرباح خلال عام 2018 بنسبة 2.9% مقارنة بعام 2017.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة والتي أرسلتها للبورصة اليوم الاثنين، سجلت "عبور لاند" صافي أرباح بقيمة 236.2 مليون جنيه خلال عام 2018 مقابل 243.2 مليون جنيه خلال عام 2017.

ويأتي ذلك على الرغم من ارتفاع قيمة المبيعات خلال العام الماضي إلى نحو 2.4 مليار جنيه مقابل نحو 2.1 مليار جنيه في عام 2017 بنسبة زيادة 16.4%.

وقالت الشركة في تقرير لمجلس الإدارة، إن ارتفاع قيمة المبيعات في العام الماضي جاء مدعوما بالزيادة في الطلب على منتجات الشركة من الجبن الأبيض، بالإضافة إلى المنتجات الجديدة (اللبن والعصير).

وارتفع حجم مبيعات الشركة من الجبن الأبيض بنسبة 6% لتصل إلى 103 آلاف طن في عام 2018 مقابل 97 ألف طن في عام 2017، بحسب التقرير.

ورفعت الشركة أسعار منتجاتها بشكل تدريجي في النصف الأول من عام 2018 بنسبة 5%، ليصل متوسط سعر الكيلوجرام من الجبن الأبيض المعبأ كرتونيا إلى 22.4 جنيه بنهاية عام 2018 مقابل 21.3 جنيه في عام 2017.

ووفقا للقوائم المالية، ارتفعت تكلفة المبيعات إلى نحو 1.9 مليار جنيه في عام 2018 مقابل نحو 1.6 مليار جنيه في عام 2017 بنسبة زيادة 17.5%.

ولكن مجلس إدارة الشركة في تقريره، أرجع تراجع صافي الربح إلى ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، بسبب زيادة الأجور ومصروفات سيارات البيع والتوزيع، بالإضافة إلى ارتفاع الإهلاك بأكثر من ضعفين نتيجة لدخول مصنع اللبن والعصير الجديد.

وكانت الشركة أضافت 3 خطوط إنتاج لتعبئة العصير واللبن خلال عام 2017 بطاقة إنتاجية 99 ألف طن سنويا للعصير و27 ألف طن للبن، وتم التشغيل الفعلي لها في يناير 2018.

ووفقا للقوائم المالية المجمعة للشركة، ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية للشركة إلى 43.6 مليون جنيه في عام 2018 مقابل نحو 24 مليون جنيه في عام 2017 بنسبة زيادة 81.7%.

وزادت تكلفة المصروفات البيعية والتسويقية إلى 163.1 مليون جنيه العام الماضي مقابل 125.2 مليون جنيه في عام 2017 بنسبة زيادة 30.3%.

ووصلت مصروفات الفوائد إلى 31.9 مليون جنيه في العام الماضي مقابل 23.8 مليون جنيه في عام 2017 بنسبة زيادة 34%.

وتعمل شركة عبور لاندج في مجال تصنيع منتجات الألبان بما في ذلك التعبئة وبسترة الألبان السائلة والقشدة والزبدة الطبيعية وجميع أنواع الجبن الأبيض، والجبن الجاف، والجبن المطبوخ، وجميع أنواع الزبادي، بالإضافة إلى أي صناعات أخرى تندرج تحت منتجات الألبان وجميع أنواع الأيس كريم وعصائر الفاكهة الطبيعية.