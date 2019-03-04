توقيع مذكرة تفاهم بين سيدات أعمال الإسكندرية ومكة المكرمة لتعزيز التعاون

كتبت- منار الرخ:

وقعت لجنتا سيدات الأعمال بغرفتي الإسكندرية ومكة المكرمة التجاريتين، اليوم الاثنين مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري ريم صيام، مؤسس المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرف التجارية المصرية ورئيس لجنة سيدات الأعمال بغرفة الإسكندرية، وعن الجانب السعودي الدكتورة أحلام عادل خوندنه، رئيس لجنة سيدات الأعمال في الغرفة التجارية بمكة المكرمة.

وأعربت ريم صيام، مؤسس المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرف التجارية المصرية، خلال الملتقي الرابع للاستثمار اليوم، عن سعادتها بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين سيدات الأعمال بغرفتي مكة المكرمة والأسكندرية.

وأشادت ريم بالسياسة التي تنتهجها المملكة لإدماج المرأة وتوسيع دورها بشكل أكبر وتأثير ذلك على المناخ الاستثماري الذي تعمل فيه سيدات الأعمال.

وأوضحت ريم أن مذكرة التفاهم تُعد وسيلة لتعزيز جسور التعارف والتواصل والحوار بين سيدات الأعمال في الدولتين للتعرف على الفرص الاستثمارية والتباحث لإنشاء مشروعات مشتركة تعزز المشهد الإقتصادي بكلا البلدين.