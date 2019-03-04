وزيرا الاستثمار والاتصالات يشاركان في ملتقى الأعمال المصري اللبناني

كتب- مصطفى عيد:

شاركت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعمرو طلعت وزير الاتصالات، في ملتقى الأعمال المصري اللبناني في دورته الخامسة، بحضور محمد شقير وزير الاتصالات اللبناني، ومنى وهبة الملحق التجاري لمصر في بيروت، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الاثنين.

وشارك في الملتقى أحمد السويدي رئيس مجلس الأعمال المصري اللبناني، وفتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وعدد من الشركات اللبنانية المستثمرة في مصر.

ورحب الحضور، خلال الملتقى، بحل نحو ٨ مشكلات للمستثمرين اللبنانين في مصر خلال العامين الماضيين، بقيمة ٦٠٠ مليون دولار، والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار.

وقال وزير الاتصالات اللبناني، إن "الدولة المصرية اليوم، تقف في محطة مهمة للاستثمارات سواء كانت العربية أو الأفريقية، حيث شهدنا التغيير الإيجابي الذي حدث في مصر، وكذلك الانفتاح الذي شهدته الدولة خلال الأربع سنوات الماضية".

وأضاف:"أننا كدولة لبنان نشجع على الاستثمار في الدولة المصرية بسبب التسهيلات الموجودة حاليا"، وفقا للبيان.

ويصل حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر إلى ٤ مليارات دولار، بما يعكس نشاط 1645 شركة في قطاعات الخدمات، والصناعة، والتشييد والبناء، والبترول، والسياحة، والزراعة، ويعد الاستثمار اللبناني هو ثالث أسرع استثمار نمو في مصر خلال العام الماضي، بحسب البيان.

وذكر فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية تمثل نقطة ضوء بعدما نفذت الدولة خطة إصلاح جريئة، موضحا أن من أبرز ملامح هذا الإصلاح هو الحوار المفتوح بين الدولة والقطاع الخاص وهو ما يمكن البناء عليه لفتح باب الاستثمار العربي المشترك.

ورحب حدرج بالمسار الذي سلكته مصر بفتح باب الاستثمار وإغلاق منافذ الفساد التي تعيق أي تنمية في أي بلد، مشيرا إلى ضرورة ترجمة ما بين البلدين من اتفاقيات وبروتوكولات إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع لخدمة مصالح الشعوب العربية.

وذكر فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن العلاقات بين البلدين تقف على أعتاب مرحلة جديدة يتطلع فيها إلى تحقيق مستويات تعاون اقتصادي غير مسبوقة، سواءً على مستوى الاستثمار المباشر المشترك أو على مستوى التبادل التجاري والصادرات.

وأكد ضرورة تحقيق شراكة وتكامل حقيقي بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين، والاستفادة من الإمكانيات والخبرات والطاقات الإنتاجية الكبيرة في البلدين لتلبية احتياجات الأسواق العربية خاصة التي تحتاج إلى إعادة إعمار.

كما أشار فتح الله إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات اللبنانية المتواجدة والمنتشرة والمحققة لنجاحات كبيرة في القارة الافريقية وبالأخص مع تزايد الدور المصري في القارة السمراء بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الافريقى.

وأكد فتح الله دور القطاع الخاص في البلدين في البناء والعمل على تحقيق تكامل حقيقي في التجارة والاستثمار المشترك.

وقال أحمد السويدي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، إن التصنيع فى مصر أصبح مميزا وله سمعة عالمية بفضل حزمة الحوافز التي أقرتها الحكومة المصرية، مؤكدة أن الشركات المصرية تعمل على اقتحام القطاع الاستثماري في لبنان، وإقامة العديد من الصناعات المصرية بها.

وفي نهاية الملتقى، كرمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الوزيرة، نظرا لدورها في تحسين بيئة الاستثمار في مصر، وإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين، وفقا للبيان.