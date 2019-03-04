الشرقية للدخان توقع عقدًا لتصدير صنف من المعسل لثلاث دول عربية

القاهرة- مصراوي:

وقعت شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" عقدًا مع شركة الوحدانية للتجارة العامة بالإمارات لتصدير صنف معسل "ماتوسيان" بثلاث دول عربية، بحسب بيان صحفي للشركة اليوم الاثنين.

وقالت الشركة في البيان الذي أرسلته للبورصة إنها تعاقدت مع الشركة الإماراتية لتصدير صنف معسل "ماتوسيان" لدول الإمارات والبحرين وسلطنة عمان.

وأضافت أنه من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقات في زيادة معدلات التصدير الخاصة بالشركة بصورة فعالة.

وكان هاني أمان، العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، قال لمصرواي في نوفمبر الماضي إن الشركة تستهدف زيادة صادراتها خلال الفترة المقبلة إلى 100 دولة.

والشرقية للدخان، هي إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وكان مقررًا طرح حصة إضافية منها في البورصة خلال الشهر الجاري، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لكن الحكومة قررت تأجيل تنفيذ هذا الطرح، دون إعلان موعد جديد.

وتحتكر شركة الشرقية للدخان، صناعة السجائر والتبغ في مصر.