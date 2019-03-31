لماذا ثبتت الحكومة سعر بنزين 95 خلال الثلاثة أشهر المقبلة؟

كتب- محمد علاء الدين وأحمد السيد:

أكثر من سبب دفع وزارة البترول لتثبيت سعر بيع بنزين 95 في السوق المحلي لمدة 3 أشهر بداية من أول إبريل وحتى نهاية يونيو المقبل.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم الأحد فإن سعر بنزين 95 سيبقى عند 7.75 جنيه للتر الواحد خلال الربع الثاني من العام الجاري والذي سيبدأ من أول أبريل وحتى نهاية يونيو المقبل.

ويعود قرار التثبيت بعد للجنة الفنية المعنية بمتابعة آلية التسعير التلقائي للبنزين (95) والمُشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لعام 2018 والتي اجتمعت اليوم.

لماذا قررت الوزارة تثبيت سعر بنزين 95؟

أرجعت اللجنة الفنية المعنية بمتابعة آلية التسعير التلقائي للبنزين (95)، تثبيت سعر بنزين 95، لاستقرار العناصر الأساسية المؤثرة على تكلفة إتاحة وبيع منتج بنزين (95) والتي تشمل تطور سعر الجنيه أمام الدولار في ضوء بيانات البنك المركزي المصري الرسمية المعلنة للربع الأول من عام 2019.

وشهد متوسط سعر الدولار أمام الجنيه تراجعًا في البنوك منذ بداية عام 2019 وحتى الآن حتى أنه فقد نحو 59 قرشًا من قيمته، بحسب بيانات البنك المركزي.

كما أرجع بيان وزارة البترول تثبيت السعر إلى تطور الأسعار العالمية لبرميل خام برنت خلال الربع الأول.

وخلال الربع الأول حققت أسعار البترول العالمية مكاسب بلغت نسبتها 27% ليصل سعر برميل النفط 68.39 دولار، وفقًا لوكالة رويترز.

وكان سعر برميل النفط في موازنة السنة المالية الحالية 67 دولارا قبل أن تعدله الحكومة إلى 74 دولارا في التقرير نصف السنوي الذي نُشر في فبراير على الموقع الالكتروني لوزارة المالية.

وفي يناير الماضي نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الصادر بتشكيل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية" تضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن "تطبق آلية التسعير التلقائى على بنزين 95 أوكتان تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا وحتى نهاية مارس الجاري.

وفكرة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية ببساطة، تقوم على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

وبحسب المصدر، بوزارة البترول فإن استهلاك بنزين 95 يمثل 3% من إجمالي حجم استهلاك السوق المحلية من منتجات البنزين، حيث بلغ إجمالي استهلاك البنزين خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، نحو 1.8 مليون طن، مقابل 1.872 مليون طن خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة تراجع 3.8%.

وتطبيق آلية التسعير التلقائي كانت ضمن الإجراءات التي اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على تنفيذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر.

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