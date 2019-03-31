الاقتصاد الإمارتي ينمو بنسبة 1.7% خلال عام 2018

القاهرة- وكالات:

قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية نقلا عن النتائج العامة للتقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بنسبة 1.73% بالأسعار الحقيقة الثابتة في عام 2018 مقارنة مع السنة السابقة.

وتأتي بيانات النمو الإماراتي بعد إعلان دبي الأسبوع الماضي أن اقتصاد الإمارة نما بنسبة 1.94% في 2018، وهي أبطأ وتيرة منذ الانكماش الذي شهده عام 2009 حين تعثر الاقتصاد بفعل أزمة ديون، بحسب وكالة رويترز.

وكانت الإمارات العربية المتحدة المنتجة للنفط توقعت في ديسمبر كانون الأول نموا يتراوح بين 2.5% و3% في 2018 مع استفادة اقتصادات دول الخليج من ارتفاع أسعار النفط بعدما خفضت منظمة أوبك وحلفاؤها الإنتاج لتصريف تخمة المعروض.

وفي أحدث تقاريره الربع سنوية، توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن ينمو الاقتصاد 2.8% في عام 2018، ارتفاعا من 0.8% في 2017.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري قوله مساء السبت إن نمو الاقتصاد في 2018 اعتمد ”على النمو في الموارد النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية من ناحية، والنمو في أنشطة القطاعات غير النفطية من ناحية أخرى“.

وأضافت الوكالة أنه وفقا للتقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، حققت الأنشطة النفطية نموا بلغ نحو 35.1% خلال عام 2018 مقارنة مع 2017.