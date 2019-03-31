انطلاق "قمة صوت مصر.. صحوة العقول" منتصف أبريل المقبل

القاهرة- مصراوي:

تعقد شركة سي سي بلاس للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية، قمة "صوت مصر .. صحوة العقول" يوم 14 من شهر أبريل المقبل، وذلك برعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم، وبمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين و المحليين ورواد الأعمال.

وتناقش فعاليات القمة التحديات التي تمر بها مصر، ودور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق التحولات الاجتماعية والتكنولوجية للمجتمع المصري.

ويشارك خلال القمة عدد من المتحدثون أبرزهم "إليزابيث ليندر، المدير التنفيذى للاتصالات العالمية والشؤون الخارجية بشركة" Beautiful Destinations" وبليرتا أليكو، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر.

كما يشارك في المؤتمر خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية، و إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس ومحمد كفافي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني إي سكور وياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر.