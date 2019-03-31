شركة تابعة لميرسك العالمية تمد قناة السويس بقاطرتين للسفن العملاقة

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مسؤول: القطاع المصرفي المصري الأكبر حجما في الدول العربية غير النفطية

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال هاني النادي، رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية في شركة قناة السويس لتداول الحاويات، اليوم الأحد، إن شركة تابعة لميرسك العالمية وقعت اتفاقًا لمد هيئة قناة السويس بقاطرتين حديثتين للسفن العملاقة.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم، أن شركة svitzetr التابعة لميرسك العالمية ستمد الهيئة بالقاطرتين خلال 4 شهور.

وقال إن القاطرتين بقدرة سحب 70 طنا، وستنضمان لأسطول هيئة قناة السويس، للتعامل مع الجيل الجديد من السفن العملاقة.