انطلاق معارض "أهلًا رمضان" 21 إبريل بكافة المحافظات

كتبت- منار الرخ:

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن معارض "أهلًا رمضان" ستنطلق في 21 إبريل المقبل وتستمر حتى حلول شهر رمضان.

وأضاف الوكيل خلال مؤتمر اليوم الأحد أن هذا العام سيكون هناك 118 منفذ بيع لمعارض أهلا رمضان، بخلاف المعارض الرئيسية، ويشارك بالمبادرة أكثر من 200 مورد من صانع ومستورد للسلع الرمضانية.

وتابع أن المعروضات، تتضمن الألبان ومنتجاتها، والبقول والحبوب، والمجمدات من لحوم ودواجن وأسماك، والزيوت والسمن والسكر، بالإضافة إلى العديد من السلع الاستهلاكية.

وأكد الوكيل على ضمان توافر أفضل السلع بأسعار منافسة في كافة ربوع مصر واستقرار الأسواق، كما سيتم تنظيم معرض "سوبرماركت أهلا رمضان" بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

وأوضح الوكيل أنه يجري حاليا التنسيق والتعاون بين الاتحاد ووزارة التموين وأصحاب السلاسل التجارية على قيام السلاسل بخفض أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى تقديم ‏عروض تخفيض الأسعار على بعض السلع الغذائية في نفس الوقت.‎