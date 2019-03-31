وزير التجارة يبحث مع سفير أوزبكستان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

كتبت- دينا خالد:

التقى عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، مع أيبيك عارف عثمانوف، سفير أوزبكستان بالقاهرة، بهدف تعزيز سبل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة، بحسب بيان للوزارة اليوم الأحد.

وقال نصار، في البيان إن اللقاءات المشتركة التي عقدتها الشركات المصرية مع نظيرتها الأوزبكية أثمرت عن إبرام تعاقدات تصديرية والإتفاق على بدء تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة وبصفة خاصة فى مجالات التطوير العقارى والإنشاءات والأدوية.

وكان المكتب الفني لوزير التجارة والصناعة للسياسات والإستراتيجيات، نظم بعثة تجارية مصرية إلى دولة أوزبكستان خلال شهر مارس الماضي والتي ضمت 12 شركة من كبريات الشركات المصرية العاملة فى قطاعات الصناعات الغذائية والأثاث والصناعات الطبية ومواد البناء والسياحة والإنشاءات.

وأشار نصار إلى أهمية زيادة البعثات التجارية بين الجانبين وتكثيف الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة التي تنظمها مصر وكذا المعارض المتنوعة التي تعقد بأوزبكستان وذلك لتعريف مجتمع الأعمال الأوزباكي بمختلف أنواع المنتجات المصرية المتاحة للتصدير.

وأضاف نصار أن مصر على استعداد تام لتلبية احتياجات السوق الأوزباكي من كافة المنتجات وبصفة خاصة المنتجات التى تمتلك مصر فيها ميزات نسبية مثل الأدوية والمنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية والمنتجات الكيماوية والأثاث فضلاً عن المجالات المرتبطة بالتطوير العقاري.

وقال أيبيك عارف، سفير أوزبكستان بالقاهرة، في البيان إن بلاده تحرص على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي مع مصر باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة تحسناً في معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.