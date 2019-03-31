التنظيم والإدارة: أكثر من مليون موظف مستحق للترقية أول يوليو المقبل

القاهرة- مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم الأحد إن عدد الموظفين المستحقين للترقية في أول يوليو المقبل يبلغ أكثر من مليون موظف استوفوا المدد البينية المحددة لترقيتهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس قد قرر أمس إطلاق أكبر حركة ترقيات بالدولة، مع بداية العام المالي الجديد، وذلك ضمن 8 قرارات تتعلق بالموظفين وأصحاب المعاشات أصدرها أمس.

وذكر الجهاز في بيان صحفي اليوم أن اللجنة المشكلة لدراسة الأجر المكمل قد أعدت مشروع قرار بترقية الموظفين المستحقين وارفقته بمشروع الموازنة العامة للدولة وأرسلته للجهات المختصة لتضمينه في مشروع موازنة العام المالي المقبل.

وشملت القرارات التي أعلنها السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، صرف علاوة دورية بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، صرف علاوة خاصة بنسبة 10 % لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

كذلك شملت قرارات السيسي، صرف علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بمبلغ مستقطع 150 جنيهًا، صرف علاوة لأصحاب المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، رفع الحد الأدنى للمعاشات من 750 جنيهًا إلى 900 جنيه.