تحالف السويدي ومتسوبيشي يفوز بمشروع إنشاء محطة توليد كهرباء بالإمارات

كتب- محمد علاء الدين:

قالت شركة السويدي إليكتريك إنها فازت بتنفيذ مشروع محطة طاقة كهربائية بقدرة 1026.3 ميجاوات لصالح هيئة كهرباء ومياه الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن تحالف مع شركة ميتسوبيشي هيتاشي اليابانية.

وبحسب بيان صادر من الشركة للبورصة المصرية اليوم الأحد تبلغ قيمة المشروع نحو 550 مليون دولار، وستعمل محطة توليد الكهرباء المزمع إنشاؤها بالغاز الطبيعي على أن تدخل الخدمة في عام 2020.

ويشمل نطاق عمل شركة السويدي بالمشروع نحو 65 % من قيمة أعمال المشروع، وتشمل التصميم والتوريد والتركيب لكافة مكملات المشروع، كذلك تشمل مسئولية السويدي بالمشروع تنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية والمرافق.

وقال أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة السويدي اليكتريك، إن فوز الشركة بعقد إنشاء محطة توليد الكهرباء بإمارة الشارقة بعد فوز الشركة بمشروع لإنشاء محطة كهرباء بإمارة دبي يؤكد القدرات التنافسية للشركة في السوق الإماراتي.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.