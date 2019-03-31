مجلس إدارة راية يوافق على عرض "خليل" لشراء 36.7% من أسهم الشركة

كتب- محمد علاء الدين :

وافق مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية على عرض الشراء الإجباري الذي تقدمت به شركة الفرعونية للاستثمار العقاري لـ 36.7 % من أسهم راية القابضة بعدد 78.6 مليون سهم مقابل 5.53 جنيه للسهم الواحد.

ويملك مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة وابنائه كامل أسهم شركة الفرعونية للاستثمار العقاري.

وبحسب بيان صحفي صادر عن شركة راية اليوم الأحد للبورصة المصرية، ترى الشركة أن السعر المعروض للسهم مجزيًا لمساهمي الشركة، ووافق مجلس الإدارة بنسبة 100 % على قرار الشراء، بعد حجب حق التصويت عن رئيس مجلس الإدارة والمجموعة المرتبطة إعمالا لقواعد الحوكمة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت قرارًا في أكتوبر الماضي يلزم مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ومجموعته المرتبطة، بتقديم عرض شراء إجباري نحو 100% من أسهم الشركة بسبب تجاوز ملكية المجموعة المرتبطة بمدحت خليل النسبة المسموح بها.

وتبلغ الحصة المملوكة لخليل والمجموعة المرتبطة به "أولاده وزوجته" 32%، بالإضافة إلى 10% لصهره أشرف خير الدين، واعتبرت الهيئة العامة للرقابة المالية الحصة التابعة لصهر رئيس مجلس إدارة راية ضمن المجموعة المرتبطة وهو ما يرفع الحصة التابعة لمدحت خليل والمجموعة المرتبطة إلى 42%.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان صحفي يوم 30 ديسمبر الماضي إن، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية والمجموعة المرتبطة، قدموا مشروع عرض شراء إجبارى يوم 27 ديسمبر الماضي لشراء حتى عدد 46.29 مليون سهم تمثل نسبة 36.7% من أسهم رأس مال الشركة بسعر نقدي يبلغ 9.40 للسهم الواحد.

وأضاف البيان أن القيمة التقديرية للصفقة نحو 435.2 مليون جنيه بناء على سعر السهم المقترح من جانب شركة راية القابضة في عرض الشراء والذي تحدد على أساس متوسط سعر السهم للشركة خلال أخر 6 أشهر قبل يوم 28 أكتوبر الماضي.