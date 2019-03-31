التخطيط تنتهي من حصر موظفي الهيئات العامة والجامعات الشهر المقبل

القاهرة- مصراوي:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة ستنتهي من مرحلة حصر عدد الموظفين بالهيئات العامة والجامعات في إبريل 2019.

وأضافت، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن هذه المرحلة سيليها مرحلة حصر المحافظات، وذلك ضمن مشروع تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة تمهيدا لنقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال البيان إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تحديث الملف الوظيفي والتي تشمل حصر الوزارات، وذلك في فبراير الماضي.

ووضعت وزارة التخطيط خطة لتقييم وتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة بهدف تطوير مهاراتهم والاستفادة منها وتسكينها في أماكن مناسبة.

وبحسب السعيد شملت تلك الخطة العمل على إعداد ملف وظيفي للعاملين، حيث نفذ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مشروع تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري، حيث انطلق هذا المشروع من إعداد تطبيق إلكتروني خاص بجمع البيانات، وتدريب فريق العمل من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على عملية حصر العاملين بالوزارات وتحديث ملفهم الوظيفي إلكترونياً.

تابعت أن الوزارة عملت كذلك على ملف تقييم العاملين والذي يشمل تقييم سلوكي وتقييم متخصص، منوهة عن قيام الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأكاديمية الوطنية للشباب بتقييم موظفي الوزارات على مهارات استخدام الحاسب الآلي واللغات وكذلك اختبار الجدارات السلوكية وذلك بهدف التعرف على السمات والقدرات الشخصية لكل موظف قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت السعيد إنه تم صياغة خطة تدريبية يتم تنفيذها على مستوى الجهاز الإداري بمستوياته الوظيفية المختلفة وحتى عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تراعي تلك الخطة العمل على تنمية سمات ومهارات العاملين، وتدريبهم على برامج تخصصية تشمل القواعد والإرشادات اللازمة لأداء الوظيفة بشكلٍ أمثل، بالإضافة إلى برامج فنية تشمل المعارف الخاصة بالطبيعة الفنية للوظيفة.

وبحسب البيان الصحفي فهناك برامج تدريبية موجهة لمستوى شاغلو وظائف الإدارة العليا والقيادية مثل برنامج وطني 2030، وتم تدريب 2750 موظف من خلاله، وكذلك دبلومة القيادات النسائية بالتعاون بين المعهد القومي للإدارة وجامعة ميزوري الأمريكية.

أما برامج مستوى شاغلي وظائف الإدارات الوسطى والإشرافية، فتتمثل في برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية أسلسكا الذي تخرج منه ست دفعات، وبرنامج إدارة المشروعات، وتدريب موظفي المحافظات ورفع قدرات موظفي الصف الأمامي المتعاملين مع الجمهور، علاوة على التدريب على العمل بالوحدات الإدارية المستحدثة مثل وحدة الموارد البشرية ووحدة المراجعة الداخلية ووحدة التقييم والمتابعة.