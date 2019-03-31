التضامن: غدًا بدء صرف معاشات شهر إبريل

القاهرة- مصراوي:

قال بيان لوزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد إن الوزارة ستبدأ صرف معاشات شهر إبريل بدءًا من غدٍ الاثنين لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي.

وبحسب البيان، فإن عدد أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي يبلغ 2.9 مليون مستحق بقيمة إجمالية تقارب 3.6 مليار جنيه.

وأضاف البيان أن أصحاب المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون مستحق بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه- سيصرفون معاشاتهم خلال الأسبوع الأول من شهر إبريل.

وقال البيان إنه من المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون مستحق بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتباراً من يوم 10 إبريل .

وذكر البيان أن الوزيرة غادة والي، وجهت رؤساء صندوقي التامين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أبريل.

ونقل البيان عن محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي الحكومي، قوله إنه قد تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.