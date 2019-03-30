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    "أجور ومعاشات".. مفاجأة السيسي للمصريين في 8 قرارات جديدة (إنفوجرافيك)

    05:22 م السبت 30 مارس 2019
    "أجور ومعاشات".. مفاجأة السيسي للمصريين في 8 قرارات جديدة (إنفوجرافيك)

    كتب- مصطفى عيد:

    تصميم- أحمد كامل:

    أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة قرارات اتفق مع الحكومة على تطبيقها بدءا من أول يوليو المقبل، للتخفيف عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية التي مرت بها مصر في السنوات الأخيرة، مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

    ومن المنتظر أن يستفيد من القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل مفاجئ اليوم، العاملون بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات وأسرهم.

    ويرصد مصراوي أبرز 8 قرارات للرئيس والتي أعلنها اليوم خلال كلمته باحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، اليوم السبت.

    الأجور والمعاشات

    علاوات أصحاب المعاشات الحد الأدنى للأجور قرارات السيسي التضخم
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