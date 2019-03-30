ندوة بمكتبة الإسكندرية لمناقشة مبادرة توطين صناعة الألعاب الإلكترونية غدا

كتب- محمد علاء الدين:

قال شريف عبد الباقي رئيس الاتحاد المصري للألعاب الالكترونية، في بيان اليوم، إنه سيتم تنظيم ندوة حول مبادرة توطين صناعة وبرمجة الألعاب الإلكترونية في مصر بمكتبة الإسكندرية غدا، ضمن فعاليات معرض الإسكندرية للكتاب.

وتحولت توطين صناعة وبرمجة الألعاب الإلكترونية لمبادرة رئاسية كإحدى توصيات منتدى شرم الشيخ الدولي للشباب؛ الذي افتتحه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث تحظى صناعة وبرمجة الألعاب الالكترونية باهتمام عربي ودولى شديد على المستويين الثقافى والاقتصادى، وباتت تمثل مصدرا كبيرا للدخل لدى عدد من أقطار منطقة الشرق الأوسط.

يشارك فى الندوة؛ شريف عبد الباقى رئيس الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية ونائب رئيس الاتحاد العربى؛ والمهندس محمد خليف رئيس شعبة الشركات الصغيرة والمتوسطة والإبداع والابتكار باتحاد الصناعات المصرية.