تركيب المصنع الجديد.. القابضة المعدنية تبدأ رحلة إنقاذ "الدلتا للصلب"

كتبت- شيماء حفظي:

بدأت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، عملية تطوير شركة الدلتا للصلب التابعة لها، والتي تنقسم إلى 3 مراحل، بحسب ما قاله مدحت نافع رئيس الشركة القابضة لمصراوي.

وقال نافع، إنه تم إيقاف الإنتاج في المصنع "لأن الأفران القديمة كانت تسبب خسائر كارثية، حيث يتم حاليًا تركيب معدات المصنع الجديد، وبيع جزء من المعدات القديمة التي تم تكهينها وجزء من الخردة".

وأضاف رئيس الشركة القابضة، أن خطة تطوير الدلتا للصلب تنقسم إلى 3 مراحل، أولها رفع قيمة إنتاج الشركة من 50 ألف طن من الصلب إلى 250 ألف طن سنويا بمعدات جديدة وتكنولوجيا حديثة.

وتابع نافع "نسير في تنفيذ الخطة وفقا للجدول الزمني، وسيظهر تأثير إنتاج المصنع بعد المرحلة الأولى من تطويره في نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي المقبل".

وتشمل المرحلة الثانية من تطوير الشركة، رفع الإنتاج إلى الضعف من خلال إضافة مصنع آخر لإنتاج 250 ألف طن إضافية للشركة، لتصبح كمية الإنتاج الإجمالي للشركة 500 ألف طن سنويا.

وقال نافع إن الشركة انتهت من وضع التصميم الصناعي بالكامل لهذا المشروع (المصنع الإضافي) على نحو نصف مساحة الأرض التابعة للشركة، والحصول على موافقات البيئة والتنمية الصناعية، تمهيدا للبدء في التنفيذ.

وأضاف: "تسلمنا معدات المصنع الأول لإنتاج 250 ألف طن، ويجري حاليا التعاقد على استيراد معدات المصنع الجديد التي ستضيف 250 ألف طن أخرى للإنتاج سنويا".

كما طرحت الشركة مشروعًا لإنشاء مسبك جديد، ومن المقرر تلقي العروض المالية والفنية قبل نهاية مايو المقبل، لاختيار شريك والبدء في المشروع الذي يستهدف رفع إنتاج الشركة من أقل من ألف طن سنويًا إلى نحو 10 آلاف طن سنويًا، وفقًا لنافع.

وينتج المسبك، مسبوكات صلب كربوني وسبائكي لمختلف الاستخدامات والصناعات حسب حاجة العميل، وهي مرحلة تأتي بعد صهر الحديد الخردة في أفران لإنتاج صلب سائل.

وتساهم الشركة القابضة بجزء من تمويل مشروع الـ 250 ألف طن، فيما ضمنت شركة الدلتا في جزء آخر من عرض تمويلي حصلت عليه، وجزء آخر سيحصل عليه الممول من التشغيل بعد عامين، وفقا لما قاله نافع.

وتوقع نافع، أن يتم تمويل النصف الثاني من مشروع التطوير من عائدات مشروع التطوير السكني الذي تنوي الشركة إقامته، والذي يعتبر المرحلة الثالثة من خطة تطوير الشركة.

وقال رئيس القابضة للصناعات المعدنية، إن المرحلة الثالثة من تطوير شركة الدلتا للصلب، تتضمن تطوير نحو 38 فدانا غير مستغلة من خلال التطوير العقاري.

وأضاف "لدينا مساحة 38 فدانا بجوار المنطقة السكنية بمسطرد، نسعى حاليا لتحويل ترخيصها من صناعي إلى سكني، ووضعنا لها تصميما من أجل تنفيذ مشروع تطوير سكني ليكون جاهزا للطرح بعد الانتهاء من إجراءات تغيير نشاط الأرض".

وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية لتطوير شركة الدلتا للصلب نحو 45 مليون دولار، وفقا لتصريح سابق من رئيس الشركة القابضة لمصراوي.

وتعمل شركة الدلتا للصلب، في إنتاج ودرفلة حديد التسليح بجميع أنواعه ومواسير الزهر، وبلغت خسائرها في العام المالي 2017-2018 نحو 76.7 مليون جنيه مقابل 48 مليون جنيه العام المالي السابق.