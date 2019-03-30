أول تعليق من أصحاب المعاشات على قرار السيسي بزيادتها 15%

كتبت- دينا خالد:

قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن الزيادة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت في المعاشات بنسبة "تعتبر زيادة مقبولة، وخطوة جيدة ومرضية".

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، زيادة أصحاب المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه مقابل 750 جنيها قبل الزيادة.

وأضاف الصباغ، أن هذه الزيادة ستتطبق على أصحاب المعاشات، خلال العام المالي الجديد، وهو الأول من يوليو 2019.

وعبر البدري فرغلي، رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بزيادة المعاشات، واصفا القرار بـ"الخطوة الإيجابية".

وقال البدري "نشكر الرئيس على هذه الزيادة الهامة.. ونحن في انتظار مجلس الدولة، لتطبيق حكم إضافة الخمس علاوات لأصحاب المعاشات والصادر من المحكمة الإدارية العليا".

وأضاف فرغلي أنهم كانوا يطالبون بزيادة نسبة العلاوة السنوية لأصحاب المعاشات هذا العام إلى 20%، وأن يكون الحد الأدنى للمعاشات ألف جنيه، "ولكن على كل الأحوال فنحن نشكر الرئيس"، وهو ما اتفق معه الصباغ.

وقال الصباغ "نتمنى خلال العامين المقبلين أن يصل الحد الأدنى للمعاشات إلى 1200 جنيه".