"بعد زيادة المعاشات".. البدري فرغلي: شكرا للسيسي

كتبت- دينا خالد:

عبر البدري فرغلي، رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بزيادة المعاشات، واصفا القرار بـ"الخطوة الإيجابية".

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، زيادة أصحاب المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه مقابل 750 جنيها قبل الزيادة.

وقال البدري "نشكر الرئيس على هذه الزيادة الهامة.. ونحن في انتظار مجلس الدولة، لتطبيق حكم إضافة الخمس علاوات لأصحاب المعاشات والصادر من المحكمة الإدارية العليا".

وأضاف فرغلي أنهم كانوا يطالبون بزيادة نسبة العلاوة السنوية لأصحاب المعاشات هذا العام إلى 20%، وأن يكون الحد الأدنى للمعاشات ألف جنيه، "ولكن على كل الأحوال فنحن نشكر الرئيس".