تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات السبت

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت، عند نفس مستوياتها أمس الجمعة.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم نحو 627 جنيها، وهو نفس مستواه أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 537.4 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 716.6 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5016 جنيها.

وكانت أسعار الذهب صعدت عالميا أمس الجمعة، مسجلة ثاني زيادة فصلية مع تراجع الدولار بفعل بيانات اقتصادية أمريكية، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية أمس 0.14 % إلى 1291.90 دولار للأوقية، حيث وجدت الأسعار صعوبة في اختراق مستوى1300 دولار للأوقية الذي تراجعت عنه يوم الخميس، بحسب الوكالة.