صندوق سند يدرس إقراض 4 شركات 20 مليون دولار لتمويل مشروعات متناهية الصغر

كتبت- منال المصري:

قال محمد مرسي، رئيس المكتب الإقليمي لمؤسسة فاينانس إن مؤشون، مستشارة صندوق سند للتمويل متناهي الصغر، لمصراوي، إن الصندوق يدرس حاليا ضخ قروض جديدة بقيمة 20 مليون دولار إلى 4 شركات متخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر، ولكن دون أن يذكر أسماء الشركات.

وأضاف مرسي أن الصندوق يدرس أيضا ضخ تمويلات تتراوح بين 25 و50 مليون دولار لرأسمال بنكين من البنوك الحكومية لمساعدتها على تدعيم قاعدتها الرأسمالية.

وتأسس صندوق سند في عام 2011، من خلال بنك التنمية الألماني، لتمويل المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والأسر ذات الدخل المنخفض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طريق المقرضين المحليين المؤهلين.

وتشمل قائمة مستثمري صندوق سند، بنك التنمية الألماني بدعم مالي من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، وبنك التنمية النمساوي، وبنك التنمية الهولندي.