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65 جنيها لكيلو "المكرونة".. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

11:47 ص السبت 30 مارس 2019
65 جنيها لكيلو "المكرونة".. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسماك

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم السبت عند مستواه أمس الجمعة في سوق العبور، ليتراوح بين 24 و26 جنيها.

كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي خلال تعاملات اليوم بسوق العبور ليتراوح بين 55 و65 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري بين 275 و325 جنيهًا، وهو نفس مستواه أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وظل سعر كيلو السمك البوري ثابتا أيضا بين 37 و43 جنيها، واستقر سعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و80 جنيها.

وحافظ سعر كيلو الكابوريا على مستواه، ليتراوح بين 30 و130 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و170 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي
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