وزير البترول يلتقي رؤساء شركات عالمية تقدم برنامج تأهيل القيادات الشابة

القاهرة – (أ ش أ):

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تضع في أولوياتها تنفيذ المشروع المتكامل لتأهيل الكوادر الشابة بشركات قطاع البترول للقيادة بأسلوب علمي وعملي ممنهج، ووفقا لأحدث النظم العالمية في هذا المجال ليلبي الاحتياجات الواقعية للأعمال ومواكبة متطلبات التطوير والحداثة، بعيداً عن النمطية في التدريب والتأهيل.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء ومديري كبريات شركات البترول العالمية العاملة في مصر لمتابعة تقدم تنفيذ برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة الذي أطلقته الوزارة مؤخراً بالتعاون مع الشركات، في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

وأكد الوزير، في بيان اليوم السبت، أن إعداد هذه الكوادر بالشكل المطلوب وتدعيم كفاءتها في النواحي العملية والقيادية يعد محوراً رئيسياً في مشروع تطوير وتحديث القطاع، لا يقل أهمية عن المحاور الأخرى المتعلقة بتنمية الصناعة والأنشطة البترولية والغازية.

وشدد الوزير على أهمية هذا المشروع للقطاع والشركات العالمية على حد سواء لتوفير كوادر تتسم بالكفاءة وقادرة على استيعاب تكنولوجيات العصر، إدارة المشروعات الكبرى المشتركة بين القطاع وشركائه العالميين ومواجهة المنافسة إقليمياً وعالمياً، وهو ما يمثل استثماراً في المستقبل لتحقيق المنفعة للجانبين.

وأوضح أن دعم الشركات العالمية العاملة في مصر لهذا البرنامج ومشاركتها في تنفيذه بوتيرة سريعة يؤسس لنجاحه وتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة، نتيجة الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتراكمة والتكنولوجيات الحديثة التي تتمتع بها هذه الشركات للمساهمة في تأهيل كوادر بمواصفات عالمية من خلال برامج عملية في مواقع عملها، وهو الأسلوب الرئيسي الذي يتبناه هذا البرنامج لتحقيق أكبر قدر من الفائدة للملتحقين به.

وتابع الملا ورؤساء الشركات، خلال الاجتماع، العرض التوضيحي حول البرنامج ورؤيته الحالية ومستجدات تنفيذه، حيث يهدف البرنامج إلى إعداد قادة المستقبل وتطوير وتمكين شباب قطاع البترول من إدارة القطاع مستقبلاً بشكل فعال وكفء إلى جانب تحسين بيئة العمل وإعداد أجيال تنافسية مسئولة قادرة على الوصول للتميز والنجاح والاستمرار فيه.

ولتحقيق تلك الرؤية عمل البرنامج على اختيار الكفاءات الشابة في مستوى الإدارة المتوسطة بمختلف شركات القطاع بعد اجتيازهم الاختبارات التي أجريت على عدة مستويات للمتقدمين واعتمدت على أسس تتسم بالشفافية، وتم من خلالها تأهيل 462 شاباً من مختلف شركات القطاع للالتحاق بالبرنامج وتقسيمهم على 3 مجموعات، تشمل المجموعة الأولى 117 شاباً من الكفاءات في برنامج عاجل للإعداد وتأهيل للمناصب القيادية إلى جانب مجموعتين أخريين لتعزيز النواحي الإدارية والفنية وبناء القدرات.

وتم البدء فعلياً في إطلاق أول البرامج التأهيلية للمجموعة الأولى من الملتحقين بالبرنامج بالتعاون مع شركة شلمبرجير العالمية.

من جانبهم، أكد رؤساء الشركات العالمية العاملة في مصر على الرؤية المشتركة بين الشركات والوزارة للإسراع بتنفيذ هذا البرنامج الطموح للمساهمة في تطوير وتنمية العنصر البشرى ودعم الكفاءات في شركات القطاع، مشددين على حرصهم على المساهمة في إعداد كوادر بمستويات أداء عالمية وتستطيع إحداث نقلة نوعية في الأداء، موضحين أنه يجرى الإعداد للبدء في برامج الإعداد والتأهيل التي تنفذها كل شركة تباعاً لمجموعات من الكوادر الشابة.