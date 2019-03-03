وزير الاتصالات يجري المسح الطبي ضمن مبادرة "100 مليون صحة"

القاهرة - (مصراوي):

أجرى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المسح الطبي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، والتي تهدف إلى القضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأكد طلعت، بحسب بيان صادر عن الوزارة، الأحد، أهمية وضرورة إجراء المسح الطبي في إطار هذه المبادرة القومية التي أطلقها السيد الرئيس حرصا على سلامة وصحة المواطنين، وفي إطار السعي نحو بناء الإنسان المصري والذي يعد أحد أهم أولويات القيادة السياسية؛ مشيرا إلى أهمية المبادرة في تحقيق الاستفادة لكل فئات المجتمع من أجل الوصول إلى مجتمع صحي.

وأشار طلعت إلى ضرورة التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة وما يماثلها لتعزيز جهود الدولة في دعم أحد ركائز مثلث التنمية الذي يهدف لمكافحة الفقر والجهل والمرض.

واستضافت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها التابعة، أعمال اللجنة القومية للقضاء على الفيروس الكبدي الوبائي (C) لإجراء المسح الطبي على العاملين.