وزير الاتصالات: نتعاون مع المركزي لإصدار بطاقة مصرفية لكل مواطن

كتبت- منار الرخ:

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تتعاون مع البنك المركزي لإصدار بطاقة مصرفية لكل مواطن لديه تعامل مع الحكومة.

وأضاف خلال الملتقى الرابع للاستثمار اليوم الأحد أن إصدار تلك البطاقات سوف يضيف 28 مليون مواطن للنظام المصرفي بما يعزز اتجاه الشمول المالي.

ومع بداية العام الجاري أطلق بنكا الأهلي ومصر كارت ميزة، أول كارت وطني بعلامة تجارية مصرية، بهدف ميكنة المدفوعات محليا تنفيذا لرؤية المجلس القومي للمدفوعات والبنك المركزي في التحول لمجتمع لا نقدي.

وأوضح طلعت أن وزارته لديها خطة تقوم على نمو حجم الصادرات الرقمية والبالغ 3.2 مليار دولار سنويا بنسبة 12% سنويًا خلال 3 سنوات المقبلة.

وبحسب طلعت، فإن تكنولوجيا المعلومات تساهم بنسبة 4% من الناتج المحلي ونخطط للوصل بها إلى 5% خلال العامين المقبلين.

وأضاف أن الوزارة بدأت في تلقى الطلبات في التأهيل للتدريب وسيتاح التدريب داخل الوزارة أو من خلال منصة رقمية وجزء من المبادرة احتضان 100 شركة في الألعاب الرقمية ليس في مصر وفقط ولكن في أفريقيا ولمعاونتها لتصبح شركات متخصصة في التدريب .

وقال إن الوزارة يعمل مع وزارة الصحة على توفير البنية التكنولوجية بمجال التأمين الصحي، فضلا عن مد جذور التعاون مع القارة الأفريقية من خلال الكابلات وخدمات إنترنت، وبرامج أكبر.







