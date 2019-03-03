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    تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في 11 بنكا مع نهاية التعاملات

    04:59 م الأحد 03 مارس 2019
    تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في 11 بنكا مع نهاية التعاملات

    اسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 11 بنكًا مع نهاية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه في الصباح.

    واستقر سعر الدولار في بنوك مصر، والأهلي، والقاهرة عند 17.46 جنيه للشراء، و17.56 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية عند 17.47 جنيه للشراء، و17.57 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.48 جنيه للشراء، و17.58 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنوك التعمير والإسكان، والبركة، وقناة السويس عند 17.49 جنيه للشراء و17.59 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.52 جنيه للشراء و17.59 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار بنك مصر البنك التجاري الدولي بنك كريدي أجريكول

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