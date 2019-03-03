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    بنك الكويت الوطني يخفض الفائدة 2.75% على شهادة الـ 3 سنوات

    04:57 م الأحد 03 مارس 2019
    بنك الكويت الوطني يخفض الفائدة 2.75% على شهادة الـ 3 سنوات

    بنك الكويت

    كتبت- منال المصري:

    قال مصدر مسؤول في بنك الكويت الوطني مصر، إن البنك قرر اليوم خفض الفائدة بين 2.5% إلى 2.75% على الشهادة الادخارية ذات العائد الثابت 3 سنوات، وذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية منتصف الشهر الماضي.

    وتراجعت الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت بالبنك بدورية شهرية للصرف إلى 12% مقابل 14.75% سابقا، كما هبطت الفائدة إلى 12.5% مقابل 15% على الشهادة الثلاثية ذات دورية العائد ربع السنوية.

    وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك في 14 فبراير الماضي، لتصل إلى 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض.

    وكان بنك الكويت الوطني قرر رفع الفائدة بنسبة 1.75% على ذات الشهادة الثلاثية في أواخر ديسمبر الماضي، وذلك للمرة الثانية بعد أن كان رفعها في سبتمبر الماضي بنسبة 1.5%.

    ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت ببنك الكويت الوطني من أول خمسة آلاف جنيه ومضاعفاتها، ويسمح البنك باسترداد أصل الشهادة بعد مرور 6 أشهر على شرائها، كما يتيح البنك الاقتراض بضمانها.

    وكان البنك قرر أيضا خفض الفائدة على حسابات التوفير والودائع بواقع بين 1% و1.25% في اجتماع لجنة الأصول والخصوم بالبنك "الأليكو"، الشهر الماضي.

    بنك الكويت مصر خفض الفائدة البنك المركزي

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