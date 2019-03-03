كرتونة البيض تتراجع 4 جنيهات وأسعار الدواجن تستقر خلال تعاملات الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كرتونة البيض بنحو 4 جنيهات، لتسجل بالمزرعة 33.5 جنيه مقابل 37.5 جنيه الأسبوع الماضي.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي إن سعر كرتونة البيض في السوق تراوح بين 37 و38 جنيهًا مقابل 41 جنيهًا الأسبوع الماضي.

وأضاف السيد، إن أسعار الدواجن استقرت، اليوم الأحد، لتسجل 28 جنيهًا للكيلو الواحد في الأسواق وهو نفس سعر الأسبوع الماضي.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي 37 جنيهًا بالمزرعة، وتراوح بين 43 و44 جنيهًا بالأسواق، وفقا لعبد العزيز السيد.

وقال رئيس الشعبة، إن أسعار الكتاكيت استقرت، لتتراوح بين 6 و7 جنيهات للكتكوت الواحد.

وتراجع سعر طن العلف نحو 200 جنيه، ليتراوح بين 6600 و7500 جنيه، بحسب السيد.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.