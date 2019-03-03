الإمارات دبي الوطني يخصص 50 ألف دولار لتمويل رواد الأعمال بالشرق الأوسط

كتبت- منال المصري:

قال بنك الإمارات دبي الوطني مصر إنه خصص ما يقرب من 50 ألف دولار ضمن برنامج “Start Up Egypt” بالتعاون مع مؤسسة "إنجاز مصر" لتمكين رواد الأعمال الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تأهليهم وتدريبهم بما يمكنهم من إقامة شركات ناشئة.

وبحسب بيان للبنك اليوم الأحد فإن اختيار الشباب سيتم من رواد الأعمال من خريجي مختلف المجالات الدراسية ويشترط أن تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 30 عامًا، ولم يسبق لهم إقامة استثمارات من قبل.

وقال محمد برو، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني مصر إن مساهمة البنك في هذه المبادرة يعتبر جزء أساسي من دوره في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن المقرر بعد حصول رواد الأعمال على برنامج التأهيل، إقامة مسابقة بين 35 شركة ناشئة لشباب رواد الأعمال الحاصلين على البرنامج، وسيتم الإعلان في حفل عن اختيار 7 شركات فائزة من بينها، والتي سيمولهم ويدعمهم البنك لإقامة وتطوير مشروعاتهم، بحسب البيان.

وقال برو في البيان إن البنك يشارك في مبادرة أخرى جديدة لدعم المجتمع وهي مبادرة Ultra- Poor”" بالتعاون مع مؤسسة "خير وبركة" التي تهدف إلى مساعدة الأسر الأكثر إحتياجا التي تعيش على أقل من 13 جنيهًا يوميًا بما يعادل (0.7 دولار) وتتكون من أربعة إلى خمسة أفراد، ولهذا المعيار الأولوية عند إختيار الأسر المستفيدة من البرنامج.

وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس التنفيذي للبنك ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لمؤسسة "خير وبركة"، يعد البنك الجهة المانحة لهذا المشروع الذي يستهدف الأسر الأكثر فقراً.

ويتم العمل بهذا البروتوكول لمدة 18 شهراً حيث يغطي البنك 100 عائلة تتكون من حوالي 550 مستفيد، وسيتم تغطية هذه العائلات اجتماعياً واقتصادياً، وصحياً، وغذائياً، بالإضافة إلى الشمول المالي وتمكين المرأة، وتوفير سكن آمن للأسر الأكثر احتياجاً.

ومن المقرر أن يوفر البنك من خلال تعاونه مع مؤسسة خير وبركة لهذه الأسر القدرة على تعليم أبنائهم بالمدارس، وكذلك سيتم توفير تكاليف الرعاية الصحية الأساسية لهؤلاء الأطفال.

كما سيتم وضع المتسربين من التعليم من الأطفال بهذه الأسر على الفور في نظام التعليم الرسمي، وذلك بما يتماشى مع أهداف البنك لدعم التعليم، بحسب البيان.

وقالت هيدي راغب، مديرة التسويق وتجارب العملاء ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، إن البنك حريص على دعم المجتمع، بشكل حقيقي وفعال من خلال المشاركة في توفير الرعاية الصحية اللازمة للأطفال.

وأضافت أنه يلتزم دائما بتوفير المزيد من الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يمتلك خبرة في إطلاق أول مجموعة من الفروع "بلا حدود".