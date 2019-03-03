ارتفاع طفيف في البورصة وسهم "الشرقية للدخان" يرتفع إلى 17.4 جنيه

كتب- مصطفى عيد:

شهدت البورصة ارتفاعا طفيفا بنهاية تعاملات اليوم الأحد، في أول جلسة بعد الإعلان عن طرح حصة جديدة بنسبة 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، وإعلان نتيجة الطرح الخاص، وبدء الطرح العام اليوم.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.11% إلى مستوى 14820 نقطة.

بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.42%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.39%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب اليوم صافي شراء بقيمة 47.3 مليون جنيه و25.4 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 72.7 مليون جنيه.

وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أعلنت مساء اليوم الخميس، تفاصيل طرح 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان، في البورصة كبداية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام أول أمس الجمعة، تغطية الطرح الخاص لبيع 4.275% من أسهم الشركة 1.8 مرة بسعر 17 جنيهًا للسهم الواحد.

وبدأت شركة الشرقية للدخان، اليوم الأحد، في تلقي أوامر الطرح العام لبيع حصة من أسهمها في البورصة وحتى يوم الثلاثاء، بعدما أعلنت تغطية الطرح الخاص على جزء من الأسهم يوم الجمعة الماضية.

وقالت الشركة في تقرير إفصاح أرسلته للبورصة اليوم إنها طرحت عدد 5.062.500 سهم تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع ونسبة 0.225% من أسهم رأسمال الشركة.

وارتفع سعر الشرقية للدخان خلال تعاملات اليوم بنسبة 4.43% ليصل إلى 17.43 جنيه بنهاية الجلسة مقابل 16.69 جنيه سعر الإقفال في جلسة الخميس.

وكانت البورصة أغلقت تعاملات الخميس الماضي على ارتفاع بنحو 0.2% إلى مستوى 14803 نقاط بدعم من مشتريات الأجانب لتكسر سلسلة تراجع استمرت 5 جلسات.

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