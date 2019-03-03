رغم ارتفاع البليت عالميًا.. شركات الحديد تثبت أسعار منتجاتها في مارس

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن شركات ومصانع الحديد قررت تثبيت أسعارها خلال مارس الجاري، رغم ارتفاع سعر طن البليت الخام بنحو 7 دولارات للطن خلال الأيام الماضية.

وسجل سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بين 11 و11.6 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر الطن للمستهلك بين 11.3 و 11.8 ألف جنيه، بحسب أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية.

وسجل سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع لشركة حديد عز 11.6 ألف جنيه، وسعر الطن بشركة حديد المصريين 11.550 ألف جنيه، وسعر الطن بشركة بشاي 11.6 ألف جنيه، بحسب الزيني.

وأرجع حنفي، استقرار الأسعار إلى التوازن الذى حدث نتيجة ارتفاع طن خام البليت بنحو 7 دولارات خلال الأيام الماضية، وانخفاض سعر الدولار بنحو 36 قرشًا أمام الجنيه منذ الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي.

ووصل سعر طن خام البليت بعد الزيادة الأخيرة إلى 480 دولارًا حاليًا، بحسب ما قاله محمد حنفي.