شعبة الاقتصاد الرقمي: 17 مليون مصري يستخدمون الشراء عبر الإنترنت سنويا

كتبت- منار الرخ:

قال محمد عزام الرئيس التنفيذي لشعبة الاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن 17 مليون مواطن يقومون بعمليات شراء وتجارة إلكترونية عبر الإنترنت سنويا.

وأضاف عزام، خلال ملتقى مصر الرابع للاستثمار، اليوم الأحد، أن قيمة تعاملات التجارة الإلكترونية وصلت إلى نحو 2.4 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى قرابة 2.4 مليار دولار قيمة تعاملات السياحة والسفر، ليسجل إجمالي التعاملات الإلكترونية في مصر قرابة 5 مليارات دولار سنوياً.

وذكر عزام أن الاتحاد العام للغرف التجارية يسعى للوصول إلى مبادرة لتحفيز التاجر والمستهلك للتعامل والدفع الإلكتروني، وكذلك إلغاء الصورة الذهنية السلبية عن ارتفاع تكاليف الدفع الإلكتروني.

وأشار عزام إلى أن اتحاد الغرف التجارية يتعامل مع عدد كبير من الشركات والبنوك للوصول إلى تطبيق الشمول المالي، مؤكدا ضرورة إقناع المواطنين بأهمية الدفع والتعامل الإلكتروني لكونه الأكثر سهولا والأقل في التكلفة من وسائل الدفع النقدي.